Над Іспанією вперше помітили невідомий дрон. Через це закривався аеропорт на Майорці

Увечері 19 жовтня через появу невідомого дрона поблизу іспанського аеропорту Пальма-де-Майорка роботу аеропорту призупинили.

Про це повідомляє EuroWeekly News.

Близько десяти рейсів, що прямували до міста Пальма-де-Майорка, довелося перенаправити до інших аеропортів, зокрема до Барселони та Валенсії.

Проте менш ніж за годину польоти відновили. Попри це низка рейсів прибувала й вирушала з затримками до півтори години.

Іспанське управління аеронавігації Enaire підтвердило, що саме поява дрона спонукала до негайних заходів безпеки.

Місцеві органи вже розпочали розслідування, щоб визначити, як безпілотник потрапив у заборонений повітряний простір. Іспанське законодавство забороняє літати безпілотникам у радіусі пʼяти кілометрів від аеропорту без спеціального дозволу.