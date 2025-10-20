Над Іспанією вперше помітили невідомий дрон. Через це закривався аеропорт на Майорці

Увечері 19 жовтня через появу невідомого дрона поблизу іспанського аеропорту Пальма-де-Майорка роботу аеропорту призупинили.
Про це повідомляє EuroWeekly News.
Близько десяти рейсів, що прямували до міста Пальма-де-Майорка, довелося перенаправити до інших аеропортів, зокрема до Барселони та Валенсії.
Проте менш ніж за годину польоти відновили. Попри це низка рейсів прибувала й вирушала з затримками до півтори години.
Іспанське управління аеронавігації Enaire підтвердило, що саме поява дрона спонукала до негайних заходів безпеки.
Місцеві органи вже розпочали розслідування, щоб визначити, як безпілотник потрапив у заборонений повітряний простір. Іспанське законодавство забороняє літати безпілотникам у радіусі пʼяти кілометрів від аеропорту без спеціального дозволу.
- Напередодні цього, увечері 18 жовтня, один з найбільших аеропортів у Німеччині — Мюнхенський — також призупиняв роботу через повідомлення про проліт невідомих дронів.