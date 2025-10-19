У Мюнхені закривали аеропорт через невідомі дрони

Один з найбільших аеропортів у Німеччині — Мюнхенський — увечері 18 жовтня тимчасово припиняв роботу через повідомлення про проліт невідомих дронів.

Про це пише Associated Press з посиланням на місцеву владу.

Про підозрілі безпілотники поліцію повідомили кілька співробітників служби безпеки та працівників аеропорту.

Три літаки були тимчасово перенаправлені — два з них згодом приземлилися в Мюнхені, а ще один виліт скасували.

Проте після обстеження федеральна поліція заявила, що не виявила жодних дронів чи підозрілих людей у ​​цьому районі.

Аеропорт відновив роботу близько опівночі, а у неділю вранці авіасполучення повністю повернули до звичайного режиму.

Що відомо про дрони над Німеччиною

Німецький уряд 8 жовтня ухвалив закон, який дозволить поліції збивати безпілотники. Це сталося після того, як 3 жовтня в аеропорту Мюнхену — другому за розміром у країні — через появу дронів скасували або перенаправили десятки рейсів. У результаті понад 10 тисяч пасажирів застрягли в аеропорту.

Це не єдиний інцидент з дронами в Німеччині. Увечері 25 вересня два невеликі дрони спершу пролетіли над територією заводу військово-морського підрозділу Thyssenkrupp, потім їх помітили над університетською клінікою та над прибережною електростанцією і Північно-Східним морським каналом.

Пізніше над Кільською затокою зафіксували групу з одного великого і кількох менших дронів. Вони пролітали над будівлею парламенту землі та, ймовірно, стежили за нафтопереробним заводом Heide, що постачає гас для аеропорту Гамбурга.

У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.

Проте Politico писало, що німецькі військові не можуть збивати дрони у внутрішньому повітряному просторі країни. Це повʼязано з тим, щоб запобігти повторенню нацистського минулого країни.