Німецькі військові не можуть збивати дрони у внутрішньому повітряному просторі країни. Значною мірою це повʼязано з тим, щоб запобігти повторенню нацистського минулого країни.

Про це пише Politico.

Німецька конституція, ухвалена після Другої світової війни, прямо забороняє військовим відігравати ключову роль у внутрішній безпеці країни. Автори закону памʼятали, як нацисти у внутрішній політиці зловживали німецькою військовою міццю, щоб нападати на ліві політичні сили. Але сьогодні ці конституційні гарантії мають непередбачуваний побічний ефект: вони обмежують здатність Німеччини захищатися від провокацій Росії.

«Нам потрібно внести зміни до законів, щоб єдині, хто може цим займатися, — а саме Бундесвер, — також мали на це повноваження», — заявив Politico голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп.

Хоча Бундесвер теоретично може використовувати зброю всередині країни в разі масштабного вторгнення, вторгнення дронів поки що не кваліфікують як достатньо серйозні атаки. За чинним законодавством Бундесвер може збивати дрони лише над військовими базами.