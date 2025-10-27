Трамп розповів, кого вважає головними претендентами на посаду наступного президента США

Президент США Дональд Трамп вважає віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо головними потенційними кандидатами на президентських виборах у 2028 році. Проте він і сам «залюбки балотувався б».

Про це він сказав журналістам на борту літака, прямуючи до Японії 27 жовтня, пише Politico.

«Я б із задоволенням це зробив — у мене найкращі показники за всю історію», — прокоментував Трамп ідею піти на третій президентський термін.

Проте він додав, що насправді «ще не думав» про повторне балотування й зазначив, що у США «є інші хороші люди» на цю посаду.

Коли Трампа попросили назвати імена цих людей, він жестом вказав на Рубіо.

«У нас є чудові люди — мені не потрібно заходити в подробиці. Один з них стоїть прямо тут», — сказав американський президент.

Трамп також похвалив і свого віцепрезидента Джей Ді Венса. Він назвав його «чудовим» і висловив сумнів, що «хтось буде висуватися проти цих двох».