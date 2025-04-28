Трамп відповів, чи збирається балотуватися в президенти втретє у 2028 році

Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в наступних президентських виборах, запланованих на 2028 рік.
Про це йдеться в інтервʼю політика виданню The Atlantic, опублікованому 28 квітня.
Журналісти запитали Трампа, чи правда, що він доручив своєму Міністерству юстиції з’ясувати, чи буде законним, якщо він знову балотуватиметься у 2028 році.
«Це було б велике порушення, чи не так?» — замислено відповів він, сміючись. «Можливо, я просто намагаюся порушувати».
Президент США двічі зауважив, що прихильники регулярно закликають його йти на третій термін. Однак підсумував: «Це не те, що я планую робити. І, думаю, це було б дуже складно здійснити».
- Раніше медіа The Guardian писало, що Трамп почав продавати передвиборчий мерч із написом Trump 2028. На офіційному сайті Trump Store уже можна купити червоні кепки за $50, футболки за $36 і термочохли для напоїв за $18. В описі до товарів пишуть: «Майбутнє виглядає яскраво! Перепиши правила».
- Балотування на третій термін порушить 22-га поправку до Конституції США, за якою «жодна людина не може бути обрана на посаду президента більше ніж два рази». У квітні 2024 року Трамп сказав журналу Time, що не хотів би балотуватися знову. Третина американців в опитуваннях кажуть, що не хочуть третього президентства Трампа.