Трамп продає мерч на вибори 2028 року. Але Конституція США забороняє бути президентом втретє

Президент США Дональд Трамп почав продавати передвиборчий мерч із написом Trump 2028. Він казав, що хоче йти на третій президентський термін, хоч Конституція США це забороняє.

Про це пише The Guardian.

На офіційному сайті Trump Store уже можна купити червоні кепки за $50, футболки за $36 і термочохли для напоїв за $18. В описі до товарів пишуть: «Майбутнє виглядає яскраво! Перепиши правила».

Користувачі соцмереж звернули увагу на світлину сина президента Еріка Трампа, який зʼявився в червоній кепці з новим слоганом.

Cин президента США Дональда Трампа Ерік у передвиборчцій кепці.

Хоча Трамп поки офіційно не оголосив про намір брати участь у виборах 2028 року, він публічно припускав, що може це зробити. Балотування на третій термін порушить 22-гу поправку до Конституції США, за якою «жодна людина не може бути обрана на посаду президента більше ніж два рази».

Однак Трамп відкидав цю ідею. У квітні 2024 року він сказав журналу Time, що не хотів би балотуватися знову. Тим часом третина американців в опитуваннях кажуть, що не хочуть третього президентства Трампа.