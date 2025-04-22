Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Американці занепокоєні через його спроби розширити свою владу.

Такі результати показало опитування Reuters/Ipsos.

Майже 42% респондентів схвалили діяльність Трампа на посаді президента. В аналогічному опитуванні три тижні тому його дії схвалювали 43%, а в перші години після інавгурація 20 січня — 47%.

Приблизно 83% опитуваних заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням Федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

Зараз посадовцям адміністрації Трампа можуть загрожувати звинувачення в кримінальній неповазі до суду за порушення ухвали федерального судді, яка призупиняє депортацію ймовірних учасників венесуельського угруповання без надання їм можливості оскаржити рішення про видворення.

57% опитаних, зокрема третина республіканців, не погодилися з твердженням, що «це нормально для президента США призупиняти фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як університет управляється».

Трамп, який стверджував, що університети не здатні боротися з антисемітизмом у кампусі, заморозив величезні суми федеральних грошей, виділених для американських університетів, зокрема понад $2 мільярди лише для Гарвардського університету.

Ще 66% опитаних заявили, що не вважають, що президент повинен контролювати провідні культурні установи, такі як національні музеї і театри. Минулого місяця Трамп наказав Смітсонівському інституту, величезному музейному та дослідницькому комплексу, який є головним виставковим простором для історії та культури США, прибрати «неналежну» ідеологію.

Більшість американців висловили незадоволення політикою Дональда Трампа з низки ключових питань — від інфляції та імміграції до оподаткування і верховенства права. Згідно з результатами опитування, на кожному з цих напрямів частка тих, хто не схвалює дії президента, перевищує частку його прихильників. Навіть у питанні імміграції, де Трамп користується найбільшою підтримкою, 45% респондентів схвалюють його дії, тоді як 46% висловили незгоду.

Майже 59% респондентів, в тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені.

Три чверті респондентів заявили, що Трамп не повинен балотуватися на третій президентський термін — Трамп заявляв, що хотів би це зробити це, хоча Конституція США це забороняє. Більшість респондентів-республіканців (53%) заявили, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін.

Опитування Reuters/Ipsos тривало протягом 16—21 квітня серед 4 306 дорослих американців. Похибка опитування — приблизно 2 відсоткові пункти.