ООН каже про атаку ізраїльських безпілотників на миротворців у Лівані. Один з дронів збили

Миротворча місія ООН у Лівані (UNIFIL) заявила, що збили «агресивний» ізраїльський безпілотник, який хотів їх атакувати. Незабаром після цього місію повторно атакував дрон.

Про це пише dpa.

За даними миротворців, ізраїльський безпілотник «агресивно» наблизився до їхніх військ вдень 26 жовтня. Миротворці його збили.

Пізніше того ж дня інший ізраїльський безпілотник наблизився до патруля UNIFIL, що діяв поблизу Кфар-Кіли, і скинув гранату.

«За мить ізраїльський танк вистрілив у бік миротворців. На щастя, миротворці та майно UNIFIL не зазнали жодних втрат», — додали в місії.

Речник ізраїльської армії відкинув деякі із цих тверджень, заявивши, що збитий безпілотник не становив загрози для військ UNIFIL.

За його словами, дрон запустили для розвідки та збору інформації, а по військах UNIFIL не відкривали вогонь.

Що передувало

Це сталося після подібного інциденту кілька тижнів тому, коли, за даними ООН, ізраїльські військові випустили кілька гранат у безпосередній близькості від солдатів «блакитних шоломів» на півдні Лівану.

ООН назвала цей інцидент найсерйознішим нападом на миротворчі сили з моменту вступу в силу перемирʼя між Ізраїлем і «Хезболлою» майже рік тому.

Відтоді обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну в порушеннях. Ізраїль продовжує майже щодня атакувати цілі в сусідній країні і, за власними даними, з моменту вступу в силу перемирʼя вбив понад 330 членів «Хезболли» і атакував сотні цілей міліції.