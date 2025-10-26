Пограбування Лувру: двох підозрюваних заарештували. Поліція підозрює охоронця музею

Прокуратура Франції повідомила, що правоохоронці затримали двох чоловіків у звʼязку з пограбуванням Лувру 19 жовтня. Їх підозрюють у приналежності до злочинної групи з чотирьох людей.

Про це пишуть Le Parisien і Le Figaro.

Обом чоловікам близько 30 років. Вони родом з французького департаменту Сен-Сен-Дені.

Одного з них затримали близько 22:00 (23:00 за Києвом) 25 жовтня в аеропорту «Руассі». Він збирався сісти на літак, що прямував до Алжиру.

Згодом того ж вечора в департаменті Сен-Сен-Дені заарештували другого підозрюваного. Le Figaro з посиланням на джерела в поліції пише, що він збирався вилетіти в Малі.

The Telegraph з посиланням на джерело пише, що судова експертиза підтвердила співпрацю одного з охоронців музею з грабіжниками. Він передав злочинцям секретну інформацію про систему безпеки музею. Вважається, що докази включають записи і листування.