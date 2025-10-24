Франція найближчими днями надасть Україні нові літаки Mirage

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що найближчими днями Україна отримає нову партію винищувачів Mirage 2000.

Про це повідомляє TF1.

Крім того, Франція передасть додаткові ракети Aster для посилення української протиповітряної оборони.

На сьогодні Україна вже отримала три з шести обіцяних літаків Mirage 2000, однак один з них був збитий у липні. Поставки нових машин тривали повільно через підготовку українських пілотів.

Крім того, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що його країна передасть Україні 5 тисяч ракет багатоцільового призначення.