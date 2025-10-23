У паспортах-книжечках записи будуть лише українською — постанова

Верховна Рада 23 жовтня ухвалила постанову № 13369, яка передбачає, що до паспорта громадянина України у вигляді книжечки записи вноситимуть винятково державною мовою.
Постанову підтримали 265 народних депутатів.
Положення про паспорт громадянина України увідповіднили до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Стаття 8 цього закону визначає, що документи, які посвідчують особу громадянина України, складаються державною мовою.
Раніше положення про паспорт передбачало, що дані вносяться українською мовою та дублюються російською. Паспорти старого зразка з записами російською мовою залишаються чинними.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. Водночас закон не обмежує приватне спілкування всіма мовами та вільне використання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафуватимуть з 2022 року — від 5 100 до 6 800 гривень. Лише на прохання клієнта його можна обслуговувати іншою мовою.
- А з липня 2022 року мовний обмудсман отримав можливість накладати штрафи за порушення мовного закону.