У паспортах-книжечках записи будуть лише українською — постанова

Верховна Рада 23 жовтня ухвалила постанову № 13369, яка передбачає, що до паспорта громадянина України у вигляді книжечки записи вноситимуть винятково державною мовою.

Постанову підтримали 265 народних депутатів.

Положення про паспорт громадянина України увідповіднили до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Стаття 8 цього закону визначає, що документи, які посвідчують особу громадянина України, складаються державною мовою.

Раніше положення про паспорт передбачало, що дані вносяться українською мовою та дублюються російською. Паспорти старого зразка з записами російською мовою залишаються чинними.