Трамп помилував засновника найбільшої в світі криптовалютної біржі Binance

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, передає Reuters.

Чжао в дописі в X зазначив, що «глибоко вдячний за сьогоднішнє помилування і президенту Трампу за підтримку прихильності Америки до справедливості, інновацій та правосуддя».

«Зробимо все можливе, щоб допомогти Америці стати столицею криптовалют», — додав він.

Хоча деталі помилування ще не розголошувалися, це може відкрити для Чжао шлях до повернення до бізнесу, який він заснував у 2017 році. Це також може дати Binance можливість розширитися в Сполучених Штатах, оскільки криптоіндустрія переживає бум за часів адміністрації Трампа.

За що засудили Чанпена Чжао

5 червня 2023 року комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Binance та Чанпена Чжао через порушення правил торгівлі цінними паперами. SEC заявляла, що визнає токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить брендинг біржі, цінними паперами. Випуск BUSD заборонено американськими регуляторами.

Зрештою наприкінці листопада Binance оштрафували на рекордні $4,3 млрд. Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей і в пособництві обходу санкцій. Після цього він залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку — Binance.US.

Мінʼюст США вважав, що засновника Binance треба покарати жорсткіше, ніж просто штрафом, оскільки його біржа порушила федеральні санкції й закони про відмивання грошей. Зрештою у травні 2024-го його засудили до чотирьох місяців вʼязниці. Чжао також сплатив штраф у розмірі $50 мільйонів.