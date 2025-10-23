Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону

Кабінет міністрів України затвердив рішення про виділення 8,4 мільярда гривень на імпорт газу для опалювального сезону.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Бо через масовані удари РФ по газовій інфраструктурі Україна тимчасово втратила власний видобуток.

«Закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору», — наголосила Свириденко.