Тайвань запускає ініціативу «дипломатія дронів» для підтримки союзників, зокрема від агресії РФ

Тайвань розпочинає нову ініціативу під назвою «дипломатія дронів», у межах якої постачатиме безпілотники своїм дипломатичним союзникам для цивільного використання, а також європейським країнам-однодумцям, які стикаються з військовими загрозами з боку Росії.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Чарлі Чіанг під час форуму ЄС — Тайвань з питань технологій та експорту дронів, пише CNA.

За його словами, Тайвань має намір надолужити відставання в розвитку дронової галузі. Для цього уряд планує до 2027 року закупити близько 50 тисяч військових дронів у місцевих виробників та збільшити їх експорт.

Вні також додав, що МЗС створить спеціальну «робочу групу з дрон-дипломатії», яка діятиме в два етапи.

На першому етапі Тайвань постачатиме дрони своїм дипломатичним союзникам для використання в сільському господарстві, логістиці, запобіганні катастроф, охороні узбережжя, медицині та моніторингу інфраструктури.

На другому етапі дрони постачатимуть партнерам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії та Філіппінам, а також країнам Центральної та Східної Європи, які загрожені з боку Росії — серед них Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія та Німеччина.

«Попит у Європі буде переважно військовим — для оборони територій, що перебувають під загрозою Росії», — зазначив Чіанг.

Робоча група вивчатиме потреби партнерів і передаватиме їх Міністерству економіки Тайваню, яке шукатиме місцевих виробників для постачання дронів за кордон. Терміни запуску проєкту поки не визначено, але MOFA планує узгодити деталі з MOEA на зустрічі наступного тижня.