Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення міжнародної комісії з компенсацій Україні. Для чого вона

Комітет міністрів Ради Європи 22 жовтня попередньо ухвалив Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Це другий елемент міжнародного механізму компенсацій для жертв російської агресії, який охоплюватиме вимоги українських громадян та підприємств. Першим етапом вважають Реєстр збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.

Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, але й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ.

Україна очікує, що його схвалять у Гаазі 15—16 грудня.