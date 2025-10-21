Медіа: Трамп і Путін не планують зустрічатися найближчим часом. Раніше президент США анонсував зустріч у Будапешті

Президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Путін не планують зустрічатися найближчим часом.
Про це пишуть Reuters і журналіст NBC News Гарретт Хааке, посилаючись на високопоставленого чиновника з Білого дому.
Планування зустрічі призупинили, бо Трамп вважає, що сторони не готові до переговорів.
Держсекретар Марко Рубіо і очільник МЗС РФ Лавров теж не планують зустрічатися найближчим часом. Джерело додало, що їхня розмова 20 жовтня була «продуктивною». Раніше CNN з посиланням на джерело повідомляв, що зустріч Рубіо і Лаврова відклали з невідомих причин, а Рубіо навряд чи рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа наступного тижня.
- Президент США Дональд Трамп 16 вересня оголосив, що зустрінеться з очільником Кремля в Угорщині. Він не назвав дати, але сказав, що мета зустрічі — зрозуміти, чи можна покласти край війні між РФ та Україною. Цьому передуватиме зустріч їхніх радників високого рівня наступного тижня.
- Запланована зустріч Трампа і Путіна в Будапешті викликала різку реакцію в Євросоюзі. За словами кількох європейських дипломатів, переговори двох лідерів на території держави-члена ЄС, але без участі самого Євросоюзу є «політичним кошмаром» і приниженням для Європи.
- Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня висловив готовність приїхати до столиці Угорщини, де запланована зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.