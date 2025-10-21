Медіа: Трамп і Путін не планують зустрічатися найближчим часом. Раніше президент США анонсував зустріч у Будапешті

Президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Путін не планують зустрічатися найближчим часом.

Про це пишуть Reuters і журналіст NBC News Гарретт Хааке, посилаючись на високопоставленого чиновника з Білого дому.

Планування зустрічі призупинили, бо Трамп вважає, що сторони не готові до переговорів.

Держсекретар Марко Рубіо і очільник МЗС РФ Лавров теж не планують зустрічатися найближчим часом. Джерело додало, що їхня розмова 20 жовтня була «продуктивною». Раніше CNN з посиланням на джерело повідомляв, що зустріч Рубіо і Лаврова відклали з невідомих причин, а Рубіо навряд чи рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа наступного тижня.