«Залиште все, як є зараз». Трамп заперечив, що Україна має віддати Росії всю Донеччину

Дональд Трамп сказав, що Донецька область має лишатися «розділеною так, як є», адже «78% землі вже захопила РФ». Так президент США відповів на запитання журналістів, чи казав він Володимиру Зеленському, що Україна має поступитися Росії всім Донбасом.

Його слова з президентського літака Air Force One цитує Reuters.

«Залиште все, як є зараз. Вони можуть... домовитися про щось пізніше», — сказав Дональд Трамп.

Два джерела Reuters розповіли, що українську делегацію на зустрічі з президентом США збентежили його роздуми про гарантії безпеки як для України, так і для РФ.

«Це було досить погано. Послання було таким: “Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, [якщо не укладе угоду з Росією]”», — розповіло одне з джерел.

Але інше джерело заперечило, що Трамп заявив, що Україна буде «знищена». Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

У двох джерел склалося враження, що на Трампа вплинула розмова з очільником Кремля Володимиром Путіним 16 жовтня. Під час цієї розмови, за даними The Washington Post, Путін запропонував обмін територіями, за яким Україна мала б поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей.

Що передувало

Трамп і Путін говорили телефоном 16 жовтня. Після того президент США написав, що вони з очільником Кремля зустрінуться в Угорщині. Пізніше він уточнив, що це відбудеться протягом кількох тижнів.

Наступного дня після розмови з Путіним Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі. Axios із посиланням на джерела писало, що під час цих перемовин президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk і «був жорстким».

Пізніше в інтервʼю NBC News Зеленський сказав: «Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так».

Трамп у власній соцмережі назвав зустріч з українським президентом «дуже цікавою та сердечною». За його словами, Путін і Зеленський «повинні зупинитися там, де вони є».

Коли журналісти запитали Зеленського про цей допис президента США, він сказав: «Ми повинні залишитися там, де ми зараз є. А далі вже будем розмовляти».