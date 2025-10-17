Суд залишив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою

Печерський районний суд Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою до 15 грудня поточного року без права внесення застави. Його звинувачують у незаконному веденні бізнесу в Росії.
Про це повідомляє «Суспільне».
Також вранці суд залишив під вартою його батька Сентября Магамедрасулова до 15 грудня без можливості внесення застави.
- 21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. У НАБУ тоді повідомляли, що обшуки проводили без ухвали суду. Зокрема, тоді затримали Магамедрасулова.
- У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).
- 2 вересня НАБУ оголосило про підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні ексначальнику Департаменту кібербезпеки СБУ бригадному генералу Іллі Вітюку. У Службі безпеки зреагували на звинувачення. Там заявили, що сприймають дії НАБУ і САП як відповідь на те, що СБУ в липні затримала кількох співробітників Національного антикорупційного бюро за підозрою в торгівлі з РФ.