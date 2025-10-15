Джерела «Бабеля»: Російський провайдер втратив $800 тисяч через кібератаку ГУР

Російський провайдер «Оріон Телеком» отримав збитків на 66 мільйонів рублів (майже $800 тисяч) після атаки ГУР влітку.
Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.
«Оріон Телеком» — один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів. Кіберфахівці ГУР атакували його інфраструктуру ще в червні у День Росії. Тоді без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану — «Оріон Телеком» там був єдиним провайдером.
Тепер, за даними джерел «Бабеля» в розвідці, провайдер звернувся до поліції з проханням почати розслідування. У зверненні він визнав отримані збитки, а також факт витоку персональних даних користувачів унаслідок операції ГУР.
В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.
- Кіберфахівці ГУР регулярно атакують російські структури. Наприклад, у вересні вони провели успішну атаку та паралізували роботу російської національної платіжної системи «СБП».