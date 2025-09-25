Кіберфахівці ГУР атакували національну платіжну систему Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели успішну атаку та паралізували роботу російської національної платіжної системи «СБП».

Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.

Цю платіжну систему в РФ активно використовують для переказів коштів на російські «благодійні та волонтерські організації», що підтримують війну проти України.

Так, у результаті DDоS-атаки на систему «СБП» та провайдера «ТрансТелеКом» багато росіян не змогли здійснити миттєві перекази та онлайн-платежі. Зокрема, у Єкатеринбурзі масово скаржилися на неможливість сплатити онлайн за проїзд у міському транспорті або розрахуватися на АЗС.

Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах РФ.

Орієнтовні збитки від цієї DDоS-атаки становлять до $30 мільйонів.