Китайські митники конфіскували 60 тисяч мап. На них «неправильно» позначили Тайвань

Китайські митники у східній провінції Шаньдун вилучили 60 тисяч мап, на яких «неправильно позначили провінцію Тайвань». КНР вважає острів частиною своєї території.

Про це пише BBC.

«Проблемні» карти, призначені для експорту, не можуть бути продані, оскільки вони «ставлять під загрозу національну єдність, суверенітет та територіальну цілісність Китаю», — йдеться у повідомленні митниці.

Китайська митниця

Карти є делікатною темою для Китаю та його суперників у боротьбі за рифи, острови та скелі у Південнокитайському морі. Митна служба Китаю заявила, що на вилучених мапах також відсутня лінія з девʼяти пунктирів, яка розмежовує претензії Пекіну майже на все Південнокитайське море. У 2023 році фільм «Барбі» заборонили у Вʼєтнамі нібито через зображення цієї лінії. Також митниця повідомила, що на картах не позначений морський кордон між Китаєм та Японією.