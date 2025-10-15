Армія Росії запустила по Україні понад 100 дронів, майже половина — «шахеди»

У ніч проти 15 жовтня російська армія атакувала Україну 113 дронами різних типів, близько 50 із них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 86 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, зазначили в ПС.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Зокрема, під масованим ударом була Дніпропетровщина, там росіяни поцілили по енергетиці — в області ввели аварійні відключення.

Станом на 08:30 атака по Україні триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.