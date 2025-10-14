Справа про підбурювання до хабаря за участі прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів. Ще одному фігуранту обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд 14 жовтня обрав запобіжний захід для другого прокурора, який фігурує у справі про підбурювання передати $3,5 мільйона хабаря, щоб закрити кримінальне провадження.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
У вигляді запобіжного заходу ВАКС обрав заставу 2 119 600 гривень і поклав на підозрюваного адвоката процесуальні обов’язки.
Що передувало
Прокурора разом із двома адвокатами підозрюють у тому, що вони намагалися підбурити до передачі $3,5 мільйона хабаря за закриття кримінального провадження. Йшлося про справу, яку розслідують детективи НАБУ і яку планували «закрити» нібито завдяки «правкам Лозового».
ВАКС 10 жовтня обрав запобіжний захід прокурору Офісу генпрокурора та одному з адвокатів. Офіційно слідство не розкриває імена фігурантів, але за джерелами «Бабеля», йдеться про Романа Шененка та Сергія Науменка відповідно. Їх відправили під варту — вони можуть вийти під заставу у понад два мільйони гривень.
- Так звані правки Лозового ухвалила Верховна Рада VIII скликання 3 жовтня 2017 року — їх, власне, і запропонував народний депутат Андрій Лозовий. «Правки Лозового» значно скорочують строки досудового розслідування в кримінальних провадженнях.
- У грудні 2023 року Верховна Рада проголосувала за варіант законопроєкту, який скасовує деякі пункти «правок Лозового», але не повністю. Скасування тоді зробили в межах законопроєкту про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — ця реорганізація була однією з вимог Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду для вступу України в Євросоюз. 8 грудня 2023 року президент Зеленський підписав цей документ.