Справа про підбурювання до хабаря за участі прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів. Ще одному фігуранту обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд 14 жовтня обрав запобіжний захід для другого прокурора, який фігурує у справі про підбурювання передати $3,5 мільйона хабаря, щоб закрити кримінальне провадження.

Прокурора разом із двома адвокатами підозрюють у тому, що вони намагалися підбурити до передачі $3,5 мільйона хабаря за закриття кримінального провадження. Йшлося про справу, яку розслідують детективи НАБУ і яку планували «закрити» нібито завдяки «правкам Лозового».

ВАКС 10 жовтня обрав запобіжний захід прокурору Офісу генпрокурора та одному з адвокатів. Офіційно слідство не розкриває імена фігурантів, але за джерелами «Бабеля», йдеться про Романа Шененка та Сергія Науменка відповідно. Їх відправили під варту — вони можуть вийти під заставу у понад два мільйони гривень.