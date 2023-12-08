Зеленський підписав закон, який вивів САП із підзвітності Офісу генпрокурора

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який виділяє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий самостійний орган. Раніше він був підзвітний Офісу генпрокурора. Ця реорганізація була однією з вимог Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду.

Закон вдосконалює процедури відбору прокурорів і призначення на адміністративні посади в САП, створює процедуру дисциплінарних проваджень щодо прокурорів і визначає механізм підзвітності керівництва прокуратури, включно з оцінкою ефективності та зовнішнім аудитом з боку незалежних експертів. В ухваленій версії скасовані деякі «правки Лозового», але частково — голосування пройшли поправки, які стосуються строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

Антикорупційна організація Transparency International Ukraine пише, що законотворці не врахували критичні рекомендації:

Скасувати безумовне закриття справи судом за спливом строків розслідування, запроваджене «поправками Лозового».

Надати САП можливості клопотати про екстрадицію без Офісу генпрокурора.

Надати керівнику САП змогу самостійно порушувати кримінальні справи щодо нардепів.

У Раді наразі є два законопроєкти, які скасовують «поправки Лозового» — це № 10100 і № 10060-2 (альтернативний ухваленому). Тобто законопроєкт, який ухвалили сьогодні — лише перший крок.