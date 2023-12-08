Зеленський підписав закон, який вивів САП із підзвітності Офісу генпрокурора

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який виділяє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий самостійний орган. Раніше він був підзвітний Офісу генпрокурора. Ця реорганізація була однією з вимог Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду.
Закон вдосконалює процедури відбору прокурорів і призначення на адміністративні посади в САП, створює процедуру дисциплінарних проваджень щодо прокурорів і визначає механізм підзвітності керівництва прокуратури, включно з оцінкою ефективності та зовнішнім аудитом з боку незалежних експертів. В ухваленій версії скасовані деякі «правки Лозового», але частково — голосування пройшли поправки, які стосуються строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.
Антикорупційна організація Transparency International Ukraine пише, що законотворці не врахували критичні рекомендації:
- Скасувати безумовне закриття справи судом за спливом строків розслідування, запроваджене «поправками Лозового».
- Надати САП можливості клопотати про екстрадицію без Офісу генпрокурора.
- Надати керівнику САП змогу самостійно порушувати кримінальні справи щодо нардепів.
У Раді наразі є два законопроєкти, які скасовують «поправки Лозового» — це № 10100 і № 10060-2 (альтернативний ухваленому). Тобто законопроєкт, який ухвалили сьогодні — лише перший крок.