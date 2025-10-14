Ексмеру Ірпеня обрали запобіжний захід у ще одній справі

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому міському голові Ірпеня Олександру Маркушину.

Про це 13 жовтня він повідомив у фейсбуку.

За його словами, суддя ухвалила внесення застави в 300 тисяч гривень. Мер вважає справу замовленням від місцевих забудовників, аби не допустити його повернення до влади.

Як зазначає «Суспільне», запобіжний захід стосувався справи про «списання» нерухомості на користь помічниці. За даними слідства, у 2019 році Маркушин як заступник міського голови Ірпеня організував незаконне заволодіння комунальною земельною ділянкою та будівлею бойлерної в центральній частині міста.

Що передувало

Це вже друга справа, у якій фігурує Маркушин. Перша стосується його, як стверджує слідство, незаконної поїздки до Італії у серпні 2022 року. Ексмер стверджував, що поїхав по допомогу військовим, але прокурор каже, що Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном. За даними слідства, він виїхав, аби побачити свого на той момент дворічного сина.

У цій справі його в січні взяли під варту, але вже в лютому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

У липні міська рада Ірпеня проголосувала за дострокове припинення повноважень Маркушина.