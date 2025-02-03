Меру Ірпеня Маркушину змінили запобіжний захід — його підозрюють у незаконному виїзді за кордон

Київський апеляційний суд частково задовільнив апеляцію про зміну запобіжного заходу меру Ірпеня Олександру Маркушину, якого підозрюють у незаконному виїзді за кордон. Його випустять з-під варти в залі суду та відправлять під цілодобовий домашній арешт.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка «Суспільного».

Раніше, 24 січня, Печерський суд Києва відправив Олександра Маркушина під варту до 22 березня. Його адвокати після цього подали апеляцію.

«Слідча суддя не врахувала процедуру підозри: він не набував статусу підозрюваного, його майновий стан не оцінили. Держприкордонслужба і нині дозволяє виїжджати батькам-одинакам. Першопричина була привезти дрони, а потім привітати сина з днем народження. Ніякої шкоди він не зробив», — сказав адвокат Маркушина Ілля Воробйов на сьогоднішньому засіданні

Інший захисник перелічив державні відзнаки міського голови Ірпеня і зазначив, що Маркушин під час повномасштабного вторгнення і тоді, коли біля міста були росіяни, завжди був в Ірпені, тому «втекти він не може».

Сам Олексадр Маркушин ще раніше назвав справу «заполітизованою і замовною». Сторона обвинувачення наполягає, що підозра обґрунтована. За словами мера, за тиждень, поки він був у СІЗО, його ніхто не допитав.

«Я не збираюся втікати. Мені треба працювати на громаду, бо сьогодні в місті відбувається свавілля та незаконне захоплення влади, щоб вирішувати комерційні справи Карплюка і компанії», — сказав Маркушин.

Що передувало

За версією слідства, 24—30 серпня 2022 року Маркушин поїхав в Італію не по допомогу військовим, а щоб побачити свого, на той момент дворічного, сина Марка.

«Я виїхав за кордон на кілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони і побачив сина. Обласна поліція розглядала цю справу два місяці та нічого не знайшла, а в ДБР «намалювали» підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів», — сказав Маркушин на судовому засіданні 24 січня.

Він додав, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів. На той момент Маркушин не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій в регіоні.

«Маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно», — зазначав Маркушин.

За словами прокурора, Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном.