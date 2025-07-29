Мера Ірпеня Маркушина усунули з посади

Міська рада Ірпеня проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина.

Про це пишуть «Суспільне» та «Українська правда».

Пропозицію підтримали 28 з 36 депутатів. Тимчасовою виконувачкою обовʼязків стала секретар міськради Анжела Макеєва.

Маркушин повʼязав рішення з колишнім міським головою Ірпеня Володимиром Карплюком.

Справа Олександра Маркушина

За версією слідства, 24—30 серпня 2022 року Маркушин поїхав в Італію не по допомогу військовим, а щоб побачити свого, на той час дворічного, сина Марка.

«Я виїхав за кордон на кілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція розглядала цю справу два місяці та нічого не знайшла, а в ДБР «намалювали» підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів», — сказав Маркушин на судовому засіданні 24 січня.

Він додав, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів. На той момент Маркушин не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій в регіоні.

«Маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь з допомогою, тож оформився офіційно», — зазначав Маркушин.

За словами прокурора, Маркушин не надав жодних документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном.