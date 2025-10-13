Євросоюз планує виділити ще понад €100 млн Україні. На що підуть гроші

Очільниця зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС працює над тим, щоб виділити ще €100 мільйонів зимової допомоги Україні. Ще €16 мільйонів ЄС виділив на створення Спецтрибуналу для розслідування російської агресії проти України і підтримку депортованих Росією українських дітей і жертв сексуального насильства.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

«Європейський Союз вже мобілізував €800 мільйонів на підтримку України цієї зими. Ми працюємо над виділенням додаткових €100 мільйонів на генератори, укриття та спорядження для захисту від негоди», — сказала Каллас у Києві на пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Каллас оголосила, що Євросоюз виділив перші €10 мільйонів на створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Ще €6 мільйонів підуть на підтримку депортованих Росією українських дітей і жертв сексуального насильства. Очільниця євродипломатії назвала ці злочини «одними з найтемніших сторінок війни, розв’язаної Росією».