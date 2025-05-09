Сьогодні 39 країн благословляють Спецтрибунал для розслідування агресії проти України. Де він буде збиратися? Там судитимуть Путіна? Звідки на нього візьмуть гроші? Експлейнер «Бабеля»

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Над створенням Трибуналу з української сторони працювала команда юристів-міжнародників. З самого початку це був посол з особливих доручень Антон Кориневич, згодом до нього долучилися тодішні співробітники Міністерства юстиції Ірина Мудра, Микола Юрлов та їхні команди. До групи, яка працювала над Трибуналом, входили юридичні радники — представники МЗС своїх країн.

Українська команда в Ризі після чергового засідання групи, що працювала над створенням Спецтрибуналу: (ліворуч) посол з особливих доручень Антон Кориневич, (у центрі) голова делегації, заступниця голови ОП Ірина Мудра, (крайні справа) директор департаменту міжнародного співробітництва Мін'юсту Захар Тропін та його заступник Микола Юрлов. Facebook 12-те засідання групи зі створення Спецтрибуналу, яке відбувалося в Ризі наприкінці грудня 2024 року. Facebook Українська команда в Ризі після чергового засідання групи, що працювала над створенням Спецтрибуналу: (ліворуч) посол з особливих доручень Антон Кориневич, (у центрі) голова делегації, заступниця голови ОП Ірина Мудра, (крайні справа) директор департаменту міжнародного співробітництва Мін'юсту Захар Тропін та його заступник Микола Юрлов. 12-те засідання групи зі створення Спецтрибуналу, яке відбувалося в Ризі наприкінці грудня 2024 року. Facebook

Групі довелося шукати свій шлях. Класичний шлях передбачав, що Міжнародний трибунал має створити Рада Безпеки ООН, але Росія ветувала б це рішення. Крім того, вони хотіли мати можливість судити президента Росії Володимира Путіна, який відповідає за агресію. Тільки Міжнародний трибунал, створений Радою Безпеки ООН, або ж Міжнародний кримінальний суд можуть судити чинного президента.

Тож на початку західні партнери, зокрема країни G7, не хотіли створювати Трибунал взагалі. Потім вони не хотіли давати йому повноваження переслідувати Путіна, а також прем’єра та міністра закордонних справ РФ. Частина групи була проти того, щоб злочинців судили без їхньої присутності, українські представники наполягали, що так не вдасться покарати нікого, бо Росія відмовиться когось видавати.

22 лютого 1993 року Рада Безпеки ООН одностайно голосує за резолюцію 927, яка створила Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії. Getty Images / «Бабель»

Також партнери пропонували, щоб Трибунал базувався на українському законодавстві. Україна була проти того, щоб судді виносили вироки про напад на Україну «іменем України». Захищати свою позицію Києву особливо допомагали представники Швейцарії, Чехії, Бельгії, Литви, Латвії, Естонії, Люксембургу, Румунії та Ліхтенштейну.

Як буде створений трибунал?

Трибунал (по суті — міжнародну організацію) створять на підставі угоди України і Ради Європи. Цю угоду має ратифікувати Верховна Рада України. До угоди додається Статут Спецтрибуналу ― у ньому буде прописано, що вважається злочином агресії та як має працювати Трибунал. Ще один документ — розширена часткова угода про створення Трибуналу, яку підписуватимуть держави, які не входять до Ради Європи. Очікується, що угоду підпишуть Японія, Канада, Австралія, Коста-Рика, Гватемала та інші країни.

Якщо на початку переговорів про створення Трибуналу партнери наполягали, щоб він керувався українським законодавством, то тепер Трибунал керуватиметься передусім своїм Статутом і міжнародним правом. Якщо ж Статут і міжнародне право не міститимуть відповіді на питання Трибуналу, тоді судді і прокурори керуватимуться українським правом, а також практикою міжнародних трибуналів для Югославії, Руанди та інших.

Колишній президент Югославії, а потім Сербії Слободан Мілошевич, попри сумніви, таки опинився на лаві підсудних Міжнародного трибуналу. Getty Images / «Бабель»

Де буде засідати Трибунал?

У Нідерландах, а саме в традиційній столиці правосуддя — Гаазі. Після створення Трибуналу Нідерланди укладуть з ним окрему угоду, якою виділять для нього будівлю. Поки остаточно не відомо, в якому саме приміщенні його розмістять.

Хто саме потрапить під Трибунал?

Злочин агресії ― це лідерський злочин, тому Трибунал не судитиме звичайних військових чи навіть командирів бригад. Під Трибунал потрапить політична і військова верхівка — ті, хто ухвалював рішення напасти на Україну. Йдеться про щонайменше 20 російських політичних і військових керівників. І, звичайно, про російського президента Володимира Путіна.

Путіна судитимуть?

Поки він на президентській посаді — ні. Але Трибунал зможе розслідувати дії Путіна.

Україна переконала партнерів, що Трибунал має розслідувати дії «трійки»: президента Володимира Путіна, прем’єра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова — до стадії, коли прокурор пише обвинувальний акт, презентує його і передає слідчому судді. Однак судити їх зможуть тільки після того, як вони залишать свої посади.

Потенційно Трибунал зможе розслідувати й дії президента Білорусі Олександра Лукашенка, і президента Північної Кореї Кім Чен Ина. Перший дозволив російським військам наступати на Київщину через територію Білорусі, а другий — поповнив російську армію своїми бійцями. Розслідувати дії Кім Чен Ина трохи складніше, бо корейці поки що воювали лише на Курщині, в Україну вони не заходили. Однак Україна наполягає, що на Курщині вона вела самооборону і протистояла російській агресії. Якщо вдасться довести причетність Кім Чен Ина, цей Трибунал стане єдиним місцем у світі, де можна буде переслідувати Кім Чен Ина за щонайменше один його злочин.