У кількох регіонах України ввели екстрені відключення світла

У понеділок, 13 жовтня, у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки.

ДТЕК повідомила, що відключення запровадили на території Донецької та Дніпропетровської областей.

З 08:45 графіки ввели і на Полтавщині, повідомили в обленерго. Також відключення фіксують на Сумщині. В обох регіонах працюють чотири черги відключень.

Про введення аварійних відключень світла пише «Кіровоградобленерго» — у регіоні їх запровадили з 08:48.

У Міненерго додали, що аварійні відключення також ввели у Харківській та Запорізькій (для промислових споживачів) областях. А у Чернігівській області місцеве обленерго застосувало погодинні відключення.

У міністерстві пояснили, що причина відключень — атаки росіян по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Донецької областей.