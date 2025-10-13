У кількох регіонах України ввели екстрені відключення світла

У понеділок, 13 жовтня, у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки.
ДТЕК повідомила, що відключення запровадили на території Донецької та Дніпропетровської областей.
З 08:45 графіки ввели і на Полтавщині, повідомили в обленерго. Також відключення фіксують на Сумщині. В обох регіонах працюють чотири черги відключень.
Про введення аварійних відключень світла пише «Кіровоградобленерго» — у регіоні їх запровадили з 08:48.
У Міненерго додали, що аварійні відключення також ввели у Харківській та Запорізькій (для промислових споживачів) областях. А у Чернігівській області місцеве обленерго застосувало погодинні відключення.
У міністерстві пояснили, що причина відключень — атаки росіян по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Донецької областей.
- У ніч проти 13 жовтня армія Росії атакувала Україну 82 дронами, близько 50 із них — ударні БпЛА. ППО знешкодила 69 дронів.