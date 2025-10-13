Росія атакувала Україну 82 дронами. Скільки збили

У ніч проти 13 жовтня армія Росії атакувала Україну 82 дронами, близько 50 із них — ударні БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 69 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зокрема, під атакою була Одещина — там росіяни поцілили по складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням, сталась пожежа на площі понад 5 000 м².

Станом на 09:00 атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.