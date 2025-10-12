Премʼєр Угорщини Орбан оголосив про збір підписів «проти воєнних планів Брюсселю»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розпочав збір підписів проти оборонного плану Євросоюзу, який передбачає фінансову підтримку української армії.

Про це він написав у фейсбуку.

Орбан заявив, що «Європа прямує до війни», і розкритикував план підтримки України, який представили на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені 2 жовтня.

«Кілька тижнів тому у Копенгагені презентували Брюссельський воєнний план: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена. Ми не знаємо, скільки це коштує і на скільки цього вистачить», — написав угорський премʼєр.

Він додав, що «ясно дав зрозуміти Данії», що не підтримує подібні ініціативи. Відтоді, за його словами, у ЄС розпочали кампанію проти Угорщини, яка включає «звинувачення у шпигунстві, фейкові новини та юридичні маніпуляції».

«Вони пішли проти нас у Брюсселі й мобілізували своїх внутрішніх представників. Ми не можемо стояти осторонь і спостерігати за цим! Ми ​​повинні ще раз показати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому ми починаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселю», — наголосив Орбан.