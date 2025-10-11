У російському Бєлгороді пролунали вибухи. Влада попередила про відключення світла

Увечері 11 жовтня жителі російського Бєлгорода поскаржилися на вибухи та відключення світла в деяких районах. Влада заявила про ракетний обстріл міста.

Місцеві пабліки пишуть, що після кількох потужних вибухів над містом піднявся дим.

На відео із соцмереж люди коментують, що цілі нібито летіли в напрямку теплоелектроцентралі «Луч», яку за останні тижні атакували вже кілька разів. Після цього в Бєлгороді також зникало світло і вода.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що над містом нібито збили українські ракети. За його словами, через падіння ракетних уламків загорілося сміття, а на «комерційному об’єкті» вибило вікна. Пошкодження є і в інших населених пунктах області.

Проте згодом Гладков попередив мешканців про «можливі короткочасні віялові відключення електроенергії через обстріл».