У російському Бєлгороді зникли світло і вода після вибухів. Під обстріл могла потрапити місцева ТЕЦ

Увечері 28 вересня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Ймовірно, під атакою опинилася місцева теплоелектроцентраль.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Місцеві повідомляють про щонайменше пʼять потужних вибухів. Після цього у частині міста різко зникло світло. Місцями перестали працювати світлофори, зупинилися ліфти і зачинилися магазини.
Мешканці скаржаться, що майже все місто залишилося також без води.
Губернатор Бєлгородської області заявив про «значні перебої з електроенергією» після прильотів. За його словами, водоканал і лікарні в місті перейшли на резервні джерела живлення.
За даними українських OSINT-ресурсів, під удар потрапила Бєлгородська ТЕЦ.
- Нещодавно Сили оборони також поцілили по виробництву БпЛА в населеному пункті Валуйки, що в Бєлгородській області РФ.