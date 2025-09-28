У російському Бєлгороді зникли світло і вода після вибухів. Під обстріл могла потрапити місцева ТЕЦ

Увечері 28 вересня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Ймовірно, під атакою опинилася місцева теплоелектроцентраль.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Місцеві повідомляють про щонайменше пʼять потужних вибухів. Після цього у частині міста різко зникло світло. Місцями перестали працювати світлофори, зупинилися ліфти і зачинилися магазини.

Мешканці скаржаться, що майже все місто залишилося також без води.

Губернатор Бєлгородської області заявив про «значні перебої з електроенергією» після прильотів. За його словами, водоканал і лікарні в місті перейшли на резервні джерела живлення.

За даними українських OSINT-ресурсів, під удар потрапила Бєлгородська ТЕЦ.