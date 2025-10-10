Уряд оновив вигляд меморіальних табличок Національного військового меморіального кладовища

Кабінет міністрів України вніс зміни до зовнішнього вигляду меморіальних табличок на колумбарних нішах Національного військового меморіального кладовища.

Про це йдеться на сайті уряду.

На плиті змінили місцерозташування елементів. Також додали позначення роду військ або органу служби й скороченого найменування військового зʼєднання та уточнили місце для нанесення релігійного символу. Ці елементи можна додати за бажанням виконавців волевиявлення загиблих.

«На колумбарній ніші загиблої (померлої) особи встановлюється намогильна споруда — пам’ятна плита із природного каменю світлого кольору, на лицьовій поверхні якої наноситься монохромний портрет загиблого, зображення малого Державного Герба України (тризуба), напис державною мовою імені, по батькові (за наявності), прізвища особи, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності)», — йдеться в документі.