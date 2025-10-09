НАБУ затримало прокурора Офісу генпрокурора. У чому підозрюють

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру прокурору Офісу генерального прокурора і кільком адвокатам. Слідство стверджує, що їх викрили на підбурюванні до надання хабаря у розмірі $3,5 мільйона.
Про деталі слідства повідомляє НАБУ.
Слідство стверджує, що з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати у змові з прокурором запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття підкупом посадових осіб САП та Вищого антикорупційного суду. Справу мали закрити на підставі «правок Лозового».
Зловмисники погодилися виступити посередниками в передачі неправомірної вигоди, а сума, до надання якої підбурювали підозрюваного, зросла з початкових $2 мільйонів до $3,5 мільйона.
За матеріалами слідства, фігуранти розробили детальний план, який передбачав передачу хабаря частинами. На момент викриття прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного $200 тисяч.
Справу кваліфікують за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 27 (підбурювання до кримінального правопорушення), ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Прокурора і одного з адвокатів затримали. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють причетність до злочину інших прокурорів Офісу генерального прокурора.
- Так звані правки Лозового ухвалила Верховна Рада VIII скликання 3 жовтня 2017 року — їх, власне, і запропонував народний депутат Андрій Лозовий. «Правки Лозового» значно скорочують строки досудового розслідування в кримінальних провадженнях.
- У грудні 2023 року Верховна Рада проголосувала за варіант законопроєкту, який скасовує деякі пункти «правок Лозового», але не повністю. Скасування тоді зробили в межах законопроєкту про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — ця реорганізація була однією з вимог Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду для вступу України в Євросоюз. 8 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський уже підписав цей документ.