МАГАТЕ: На ЗАЕС розпочали відновлювати зовнішнє електропостачання

На Запорізькій атомній електростанції розпочали процес відновлення зовнішнього електропостачання.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об’єкта — через лінії «Дніпровська» та «Феросплавна-1», — заявив Гроссі. Ці лінії зʼєднують станцію з українською енергосистемою.

Гроссі додав, що буде потрібен певний час, щоб відновити живлення, однак як Україна, так і Росія «конструктивно співпрацюють» з МАГАТЕ.

У МАГАТЕ додали, що Чорнобильська АЕС досі не має доступу до лінії електропередачі 330 кВ. Вона відключилася 1 жовтня через атаку РФ по електропідстанції у Славутичі.