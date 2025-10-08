Уряд спрямував понад 30 млрд грн на потреби Міноборони. Куди витратять гроші

Кабінет міністрів України 8 жовтня спрямував 36,6 мільярда гривень на потреби Міністерства оборони, щоб зміцнити обороноздатність.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Ці кошти спрямують на найважливіші потреби — розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій, розширення виробничих можливостей оборонної індустрії та закупівлю зброї й військової техніки.
Ще 500 мільйонів гривень додатково підуть на підтримку українських зброярів.
- Уряд вже схвалив проєкт Держбюджету-2026 і передав його до Верховної Ради. На оборону заклали 2,8 трильйона гривень (27,2% ВВП), що на 168,6 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році. На виробництво зброї — щонайменше 44,3 мільярда гривень на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну і бронетанкову техніку.