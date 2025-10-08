Рада відтермінувала місцеві вибори. Вони мали відбутися цього місяця

Верховна Рада 8 жовтня підтримала Постанову № 14031 про безперервність роботи органів місцевого самоврядування та їхніх голів в умовах російської агресії.

Про це стало відомо з трансляції телеканалу «Рада».

Постанову підтримали 308 народних депутатів. Проведення місцевих виборів відтермінували до завершення воєнного стану. Вони мали відбутися 26 жовтня цього року.

Відповідальність за неможливість виборів парламент поклав на державу-агресора — Росію. Після завершення війни рішення про нові місцеві вибори ухвалять відповідно до Конституції та Виборчого кодексу України.