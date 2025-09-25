Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий піти у відставку лише після закінчення війни.

Про це він сказав в інтервʼю американському медіа Axios.

Президент зазначив, що не має наміру керувати країною в мирний час. Зеленський підкреслив, що його мета — «закінчити війну, а не продовжувати балотуватися».

Він також пообіцяв звернутися до парламенту з проханням організувати вибори після припинення вогню.

«Так, я готовий не йти, бо вибори — це не моя мета. Я дуже хотів бути зі своєю країною у складний період часу, допомагати своїй країні. Це те, чого я хотів», — наголосив президент.

Зеленський додав, що проблеми безпеки та вимоги Конституції ускладнюють проведення голосування. Однак він вважає, що вибори в Україні можливі.

За словами президента, люди можуть «очікувати лідера з новим мандатом для ухвалення рішень, необхідних для довгострокового миру».

Вибори в Україні під час війни

У лютому спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон очікує від України президентських і парламентських виборів — потенційно до кінця 2025 року, особливо якщо в найближчі місяці вдасться домовитися про перемирʼя з РФ. Келлог аргументував це тим, що «більшість демократичних країн проводять вибори під час війни», і він вважає це ознакою сильної демократії.

Зеленський говорив, що Москві потрібна «своя людина» на посаді президента України, щоб керувати країною інституційно і робити її залежною. Він стверджує, що українці не хочуть виборів під час війни.

Чинний глава держави переконаний, що парламентські або президентські вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню та гарантій безпеки.