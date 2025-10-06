Зеленський: Під час атаки 5 жовтня Росія застосувала зброю з понад 100 тисяч західних компонентів

Під час масованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія використала 549 дронів та ракет, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, деталі до російської зброї виготовляли компанії із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Південної Кореї та Нідерландів.

У запущених ударних дронах було близько 100 688 іноземних компонентів, у «Іскандерах» — приблизно 1 500, у «Кинджалах» — 192, у «Калібрах» — 405.

Зокрема, компанії в США виготовляють:

конвертори для ракет Х-101 і дронів Shahed / «Uерань»;

матриці для цих БпЛА та «Кинджалів»;

аналогово-цифрові перетворювачі для дронів і ракет;

мікроелектроніку для ракет.

Крім того, щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному «шахеді» виготовляється в Китаї та Тайвані.

Серед європейських країн:

мікроконтролери для БпЛА виробляє Швейцарія;

мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів — Велика Британія;

оптоізолятори для крилатих ракет — Японія;

комутаційні розʼєми — Німеччина;

процесори — Нідерланди;

сервоприводи й підшипники — Південна Корея.

«Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні, а також передала пропозиції щодо обмеження схем постачання. Дані по кожній компанії та продукту відомі нашим партнерам, і вони знають, на що та як реагувати», — заявив Зеленський.