У Мінʼюсті розповіли, на якому зараз етапі справа Тандира в ЄСПЛ — суддя оскаржує своє утримання в СІЗО

Європейський суд з прав людини поки не почав розгляду по суті справи судді Олексія Тандира, який поскаржився на начебто безпідставне утримання в СІЗО.

Про це йдеться у відповіді Мінʼюсту на запит «Бабеля».

У міністерстві нагадали, що Тандир скаржився на порушення пунктів 3, 4 та 5 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У цих статтях йдеться про право на «розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження» та про відшкодування у разі, якщо затримання чи арешт були незаконними.

24 липня цього року уряд України надіслав Європейському суду свої зауваження у справі. У суді підтвердили, що отримали ці зауваження та направили їх Тандиру — він мав надати свої коментарі до 22 вересня, аби суд розпочав розгляд справи.

Однак станом на 30 вересня український Мінʼюст не отримував від Європейського суду інформації про надання Тандиром його коментарів.