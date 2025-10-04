НПЗ, ракетний корабель і штаб армії: Сили оборони атакували кілька важливих обʼєктів росіян

Сили оборони України атакували кілька важливих обʼєктів на території Росії й тимчасово окупованої Донеччини.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
У ніч проти 4 жовтня українські захисники завдали удару по НПЗ «Киришінафтооргсинтез» у місті Кириші Ленінградської області. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.
Підприємство вже атакували дрони СБС та ССО 14 вересня. Це один з найбільших НПЗ на території Росії. Його потужність нафтопереробки — 18,4 мільйона тонн нафти на рік.
В районі Онезького озера в Республіці Карелія Сили спеціальних операцій пошкодили малий ракетний корабель «Град» проєкту «Буян-М». Ракетоносій ішов з Балтійського в Каспійське море.
Це один із найновіших і найсучасніших кораблів РФ. Його ввели до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням корабля є ракетний комплекс «Калібр-НК».
Удар прийшовся в праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюють.
У Курській області Сили оборони атакували радіолокаційний комплекс «Гармонь» і транспортно-заряджальну машину зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». На тимчасово окупованій Донеччині вдарили по командному пункту 8 армії Збройних сил РФ. Результати удару уточнюють.
- Останніми місяцями Україна активно атакує енергетичні обʼєкти в Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.
- 26 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що лише за неповні два місяці українські військові атакували 85 важливих обʼєктів на території ворога.