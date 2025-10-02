Гурт Nirvana знову виграв суд у справі про дитячу порнографію

Рок-гурт Nirvana вдруге виграв у судовій битві через обкладинку альбому Nevermind. Суддя відхилив позов Спенсера Елдена, який стверджував, що його оголена фотографія в немовлячому віці порушує закони про дитячу порнографію.

Про це пише Rolling Stone.

У рішенні, винесеному на початку цього тижня, суддя заявив, що культова фотографія Елдена, який пливе за доларовою купюрою на рибальському гачку, не підпадає під сферу того, що юридично визначено як дитяча порнографія. Натомість він порівняв її із «сімейною фотографією оголеної дитини, яка купається», додавши, що зображення «явно недостатнє для підтвердження висновку про розпусту».

Спенсер Елден, якому було чотири місяці на момент фото, подав позов у ​​2021 році, коли йому було 30 років. Позов відхилили у 2022 році — тоді суд постановив, що Елден занадто довго чекав на подання цивільного позову. Однак апеляційний суд скасував це рішення наприкінці 2023 року, оскільки гурт нещодавно перевидав альбом з тим самим фото, і дозволив Елдену продовжити справу.

Цього разу рішення суду відхилити позов безпосередньо стосувалося фактичних заяв Елдена про дитячу порнографію. Як зазначив суддя, серед факторів, на які має бути звернена увага, належать питання про те, чи є фокусною точкою зображення геніталії або лобкова область, чи є поза або одяг особи сексуально натякаючими або недоречними та чи візуальний матеріал «призначений або розроблений для того, щоб викликати сексуальну реакцію у глядача». Суд постановив, що стосовно обкладинки альбому Nevermind «ані поза, ані фокусна точка, ані обстановка, ані загальний контекст не вказують на те, що на обкладинці альбому є сексуально відверта поведінка».

Суддя навів інші відповідні фактори, зокрема присутність батьків Елдена на фотосесії та той факт, що фотограф Кірк Веддл був близьким другом родини. Суд також згадав випадки, коли позивачу «платили за відтворення фотографії», він продавав автографи на плакатах та інших памʼятних речах, називав себе «дитиною Nirvana», витатуював напис Nevermind на грудях і надіслав Веддлу «листівку подяки із зображенням намальованої від руки ілюстрації до обкладинки альбому».

«Дії Елдена, пов’язані з альбомом, з плином часу важко узгодити з його твердженнями про те, що обкладинка альбому є дитячою порнографією і що він зазнав серйозної шкоди внаслідок цього», — постановив суд.

Юридична команда Елдена заявила, що вони «з повагою не згодні» з рішенням і планують подати апеляцію.