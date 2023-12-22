Суд у США відновив позов чоловіка до гурту Nirvana. Його дитяче фото використали для обкладинки альбому

Апеляційний суд США відновив позов чоловіка, який звинувачує рок-гурт Nirvana в поширенні «дитячої порнографії» через те, що його дитяче фото використали на обкладинці хітового альбому “Nevermind” 1991 року.

Про це йдеться в рішенні суду.

Спенсер Елден, чиє дитяче фото зображено на обкладинці музичного альбому, подав до суду на Nirvana у 2021 році. Він звинуватив гурт у розповсюдженні дитячої порнографії та стверджував, що його батьки ніколи не підписували дозволу на використання фотографії.

На обкладинці альбому — фото чотиримісячного Елдена, який у басейні пливе голяка за доларовою банкнотою, що на гачку.

Обкладинка альбому “Nevermind” гурту Nirvana (1991 рік)

Минулого року окружний суд відхилив позов Спенсера Елдена, постановивши, що термін давності за позовом минув понад десять років тому, а фото не стосується дитячої порнографії.

Проте вчора апеляційний суд у США скасував минулорічне рішення про відхилення позову 32-річного Елдена, заявивши, що чоловік досі може судитися з Nirvana, оскільки гурт нещодавно перевидав альбом “Nevermind” з його дитячим фото на обкладинці. Адвокат Елдена сказав, що чоловік «дуже задоволений рішенням і з нетерпінням чекає свого дня в суді».