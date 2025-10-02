Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа. Причина

Україна розірвала дипломатичні відносини із Республікою Нікарагуа, через визнання нею окупованих українських територій російськими.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих «ДНР» і «ЛНР» та відкриття незаконного «почесного консульства Нікарагуа» на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви», — йдеться в заяві МЗС.

Президент Нікарагуа Даніель Ортега 30 липня написав листа Путіну, в якому заявив, що від імені уряду визнає Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області частиною Росії. Він висловив підтримку «героїчній битві, яку Росія веде проти українського неонацизму, який підтримує НАТО». Нікарагуа стала першою країною, яка офіційно визнала анексію Росією чотирьох українських областей у 2022 році.

Тоді в МЗС України заявили, що якщо інформація підтвердиться, то Київ розцінить такі дії як грубе порушення міжнародного права.

А 22 вересня російська влада повідомила, що Нікарагуа підписала угоди про торговельно-економічне співробітництво з чотирма окупованими Росією українськими областями.