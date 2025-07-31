Президент Нікарагуа каже, що визнає анексію Росією українських областей

Уряд Нікарагуа готовий визнати окуповані Росією території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною РФ.
Про це президент Даніель Ортега 30 липня написав у листі Путіну, передає місцева газета El 19 digital.
Він висловив підтримку «героїчній битві, яку Росія веде проти українського неонацизму, який підтримує НАТО». Якщо твердження прийме офіційний характер, Нікарагуа може стати першою країною, яка офіційно визнала анексію Росією чотирьох українських областей у 2022 році.
В українському МЗС заяву Ортеги поки не коментували.
- Ще у 2020 році Нікарагуа відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі. Після цього Верховна Рада затвердила рішення РНБО про санкції проти країни.
- У липні 2021 року Нікарагуа та російська окупаційна влада Криму підписали угоду про торгово-економічне співробітництво.