Президент Нікарагуа каже, що визнає анексію Росією українських областей

Уряд Нікарагуа готовий визнати окуповані Росією території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною РФ.

Про це президент Даніель Ортега 30 липня написав у листі Путіну, передає місцева газета El 19 digital.

Він висловив підтримку «героїчній битві, яку Росія веде проти українського неонацизму, який підтримує НАТО». Якщо твердження прийме офіційний характер, Нікарагуа може стати першою країною, яка офіційно визнала анексію Росією чотирьох українських областей у 2022 році.

В українському МЗС заяву Ортеги поки не коментували.