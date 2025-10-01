У Росії до 18 років колонії засудили полоненого «азовця» Дмитра Ремеза

Військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 18 років колонії суворого режиму 33-річному полоненому бійцю бригади «Азов» Дмитру Ремезу.

Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

Ремез родом із Запоріжжя, до 2017 року працював у поліції. Згодом він вступив до батальйону «Азов», який російська влада незаконно визнала «терористичною організацією».

Суд РФ звинуватив Ремеза в «участі в терористичній спільноті та навчаннях з метою здійснення терористичної діяльності».

15 травня 2025 року Дмитра Ремеза також внесли до списку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу.