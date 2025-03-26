У Росії засудили військовополонених бійців «Азову»

Російський суд у Ростові-на-Дону засудив до увʼязнення в колонії суворого режиму 23 полонених українців — бійців бригади «Азов» і людей, які працювали в його тиловому забезпеченні.

Про це повідомило російське опозиційне медіа «Медіазона».

Спочатку у сфабрикованій справі фігурували 24 людини. Однак у липні 2024 року в російському СІЗО помер Олександр Іщенко, який працював водієм у бригаді «Азов» — справу проти нього закрили. Ще двоє військових — Давид Касаткін і Дмитро Лабінський — повернулися в Україну за обміном до початку суду. Пізніше Україна обміняла ще дев’ять жінок: вісім кухарок та одну комірницю, які працювали в тиловому забезпеченні бригади.

Полонених українців звинувачували в тому, що вони в різний час проходили службу в «Азові» і нібито висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів».

У ростовському суді були присутні 12 полонених українців, вони отримали такі терміни:

Олександр Мухін — 22 роки;

Ярослав Ждамаров — 22 роки;

Олег Жарков — 13 років;

Анатолій Грицик — 13 років;

Олексій Смиков — 13 років;

Олег Міжгородський — 17 років;

Олександр Ірха — 15 років;

Артем Гребешков — 20 років;

Артур Грецький — 22 роки;

Олександр Мероченець — 22 роки;

Олег Тишкул — 22 роки;

Микита Тімонін — 22 роки.

Усі засуджені оскаржуватимуть вирок. Перед оголошенням вироку Олегу Жаркову стало погано — заболів шлунок, йому викликали швидку.

Ще 11 українцям винесли вироки заочно, оскільки вони повернулися в Україну в межах обміну полоненими. Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського заочно засудили до 23 років колонії суворого режиму. Ще девʼятьом обміняним жінкам, які працювали в різні роки армійськими кухарками, винесли заочні вироки — строки в колонії загального режиму, оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає.

Міжнародне гуманітарне право забороняє суд над полоненими — Росія вчергове це порушує.