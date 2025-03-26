У Росії засудили військовополонених бійців «Азову»

Російський суд у Ростові-на-Дону засудив до увʼязнення в колонії суворого режиму 23 полонених українців — бійців бригади «Азов» і людей, які працювали в його тиловому забезпеченні.
Про це повідомило російське опозиційне медіа «Медіазона».
Спочатку у сфабрикованій справі фігурували 24 людини. Однак у липні 2024 року в російському СІЗО помер Олександр Іщенко, який працював водієм у бригаді «Азов» — справу проти нього закрили. Ще двоє військових — Давид Касаткін і Дмитро Лабінський — повернулися в Україну за обміном до початку суду. Пізніше Україна обміняла ще дев’ять жінок: вісім кухарок та одну комірницю, які працювали в тиловому забезпеченні бригади.
Полонених українців звинувачували в тому, що вони в різний час проходили службу в «Азові» і нібито висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів».
У ростовському суді були присутні 12 полонених українців, вони отримали такі терміни:
- Олександр Мухін — 22 роки;
- Ярослав Ждамаров — 22 роки;
- Олег Жарков — 13 років;
- Анатолій Грицик — 13 років;
- Олексій Смиков — 13 років;
- Олег Міжгородський — 17 років;
- Олександр Ірха — 15 років;
- Артем Гребешков — 20 років;
- Артур Грецький — 22 роки;
- Олександр Мероченець — 22 роки;
- Олег Тишкул — 22 роки;
- Микита Тімонін — 22 роки.
Усі засуджені оскаржуватимуть вирок. Перед оголошенням вироку Олегу Жаркову стало погано — заболів шлунок, йому викликали швидку.
Ще 11 українцям винесли вироки заочно, оскільки вони повернулися в Україну в межах обміну полоненими. Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського заочно засудили до 23 років колонії суворого режиму. Ще девʼятьом обміняним жінкам, які працювали в різні роки армійськими кухарками, винесли заочні вироки — строки в колонії загального режиму, оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає.
Міжнародне гуманітарне право забороняє суд над полоненими — Росія вчергове це порушує.
- Це не перший випадок, коли росіяни незаконно судять українських військових. 11 грудня 2024 року росіяни на окупованій території Донеччини засудили військових 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які захищали Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення.