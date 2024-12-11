РФ засудила до увʼязнення українських військовополонених

Росіяни на тимчасово окупованій території Донецької області засудили військових 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які захищали Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату “Азовсталь” та потім потрапили до російського полону», — зазначили у міськраді.

Серед засуджених Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Українських військових засудили на різні терміни: від 24 років позбавлення волі до довічного.